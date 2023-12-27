Эксперт предостерегла от злоупотребления алкоголем в новогодние праздники

Доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко подчеркнула, что безопасной дозы спиртного не существует и даже его небольшое количество негативно скажется на здоровье

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Безопасной дозы алкоголя не существует, даже минимальное его количество в долгосрочной перспективе будет оказывать негативное влияние на здоровье - повышается риск инфаркта миокарда или инсульта, страдают все внутренние органы. Об этом сообщила директор Национального научного центра наркологии - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко.

"Алкогольное опьянение - это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами. Безопасной дозы алкоголя не бывает, даже на Новый год. Исследования показывают, что даже минимальное употребление алкоголя в долгосрочной перспективе имеет негативное влияние на здоровье. Алкоголь с током крови попадает во все внутренние органы: печень, поджелудочная железа, мочевыводящая система, головной мозг, сердце - страдает все. Серьезно повышается риск сосудистой катастрофы в виде инфаркта миокарда или инсульта", - сказала эксперт.

Очень чувствительны к воздействию алкоголя нервные клетки, поэтому после употребления часто можно наблюдать ухудшение качества мышления, нарушение эмоциональной реакции, креативного мышления, снижение памяти. "Частое употребление алкоголя, в том числе в период длинных новогодних праздников, может привести к серьезным последствиям не только для здоровья, но и в отношениях с близкими. Употребление алкоголя негативно сказывается на семейных отношениях, провоцирует конфликты, которые нередко могут привести и к травматизму", - отметила Клименко.

Некоторые люди даже после небольшой дозы алкоголя могут становиться агрессивными и легко возбудимыми для конфликтов, пояснила нарколог. А тем, кто ищет повод, чтобы выпить, необходимо обратиться к специалисту, так как это может быть признаком алкоголизма. "Девушке важно помнить, что алкогольная интоксикация увеличивает вероятность развития врожденных аномалий у ребенка, повышает риск выкидыша, а также повышает вероятность осложнения при родах. Также была доказана прямая связь между употреблением алкоголя и раком молочной железы", - заключила Клименко.