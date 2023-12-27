Путин поблагодарил МЧС за обеспечение безопасности людей в новых регионах

Президент России призвал спасателей и дальше без промедления решать возникающие там вопросы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил МЧС РФ за обеспечение безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, призвал спасателей и дальше без промедления решать возникающие там вопросы.

"Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, саперов, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Надо и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы", - указал он в видеообращении по случаю Дня спасателя.

Путин подчеркнул, что роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и граждан "год от года растет". "Важно сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время, еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня. Одна из ключевых задач - совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах федерации", - отметил он.

Среди других приоритетов работы ведомства президент назвал развитие системы гражданской обороны "в том числе за счет оснащения МЧС современной техникой и оборудованием, внедрения цифровых технологий". "И, конечно, в поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечение безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан", - подытожил Путин.