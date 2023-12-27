Путин поблагодарил МЧС РФ за эвакуацию граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке

Президент России указал, что МЧС "делом подтверждает высокий статус и авторитет ведомства"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских спасателей за то, что они в кратчайшие сроки эвакуировали россиян из зоны палестино-израильского конфликта.

В видеообращении по случаю Дня спасателя глава государства указал, что сегодня МЧС "делом подтверждает высокий статус и авторитет ведомства". Он обратил внимание, что в этом году спасатели оперативно ликвидировали последствия паводков и лесных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем востоке и Юге России.

"В кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Как и прежде, проведено множество гуманитарных операций по доставке пострадавшим людям продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. И не только в нашей стране, но и в других регионах мира, ведь у человеческого горя нет национальности. Благодарю вас за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач", - подчеркнул Путин.

Всего с 13 ноября по 19 декабря в РФ из сектора Газа доставлены 1 124 человека, из них 643 - граждане РФ, 518 детей, из которых 320 - россияне. Как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эвакуация оставшихся в секторе Газа россиян дальше будет вестись на индивидуальной основе.