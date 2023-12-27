Глава МЧС России поздравил сотрудников ведомства с Днем спасателя

Александр Куренков отметил, что профессиональный праздник отмечают свыше 300 тыс. человек

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России отмечают свой профессиональный праздник, их поздравил глава ведомства Александр Куренков.

"Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации! Сегодня профессиональный праздник отмечают свыше 300 тыс. человек личного состава МЧС России, - сказал министр в видеопоздравлении, распространенном пресс-службой МЧС. - В этом году ряды ведомства пополнили четыре новых подразделения - в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожских областях. Наши бойцы помогают восстанавливать инфраструктуру и разминируют территории. Их служба сопряжена с особым риском - они работают под обстрелами".

Сотрудники ведомства ежегодно спасают более 200 тыс. человек, тушат порядка 400 тыс. пожаров и ликвидируют последствия около 260 чрезвычайных ситуаций. За прошедший год МЧС спасло 50 тыс. и эвакуировало из опасных зон более 215 тыс. человек, на воде спасено свыше 1,8 тыс. человек. Авиация министерства выполнила более 15 тыс. полетов, совершив 560 рейсов санитарной эвакуации, и доставила более 14 тыс. тонн грузов.

Об истории МЧС России

День спасателя, считающийся профессиональным праздником всех сотрудников МЧС России, был введен указом президента РФ в 1995 году. За пять лет до этого 27 декабря в стране был создан Российский корпус спасателей, начавшийся с одного спасательного отряда и приданной ему авиации. Чуть позже он был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в 2004 году "дорос" до министерства.

В том же году в МЧС была передана Государственная инспекция по маломерным судам, двумя годами ранее из МВД была передана Государственная противопожарная служба, чьи сотрудники составляют большинство в МЧС, а в 2010 году - военизированные горноспасательные части.

В ведомстве появились спасательные отряды, научно-исследовательские институты, вузы. В МЧС служат также пиротехники, психологи, врачи, кинологи, водолазы, альпинисты и военнослужащие гражданской обороны.