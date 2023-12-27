В 11 регионах России прогнозируют аномально холодный конец года

В частности, в Якутии ожидается до минус 51 градуса

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Архангельскую, Вологодскую, Амурскую области, Камчатку, Якутию и другие регионы России ожидает аномально холодное завершение 2023 года. В отдельных регионах морозы будут достигать 47-51 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В последние дни года в Северо-Западный федеральный округ придет холодная погода. В Архангельской области 29-31 декабря температура будет на 7-11 градусов ниже нормы - минимальные значения до 25 мороза, в Мурманской области - морозы до 18-24 градусов, что на 7-10 градусов ниже нормы, в Коми, Вологодской области - морозы до 22-25 градусов 30 и 31 числа, что на 8-10 градусов ниже нормы. Аномально холодная погода ожидает также Дальний Восток", - сообщил он.

По словам Вильфанда, с 27 по 31 декабря в Якутии прогнозируются морозы до 51 градуса, в Магаданской области - до 47 градусов, на Чукотке - до 48 градусов, на Камчатке - до 36 градусов, в Хабаровском крае - до 44 градусов, на Сахалине - до 27 градусов, в Амурской области - до 41 градуса.

"Это необычно холодная и опасная погода. Жители этих регионов точно встретят Новый год в домашней атмосфере, выходить на улицу в такие морозы желания обычно нет", - отметил он.

По его словам, 1 января в этих регионах также ожидается холодным.