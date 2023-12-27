Лишь 15% опрошенных россиян не представляют Новый год ​без красной икры на столе

Более трети респондентов считают главным блюдом новогоднего стола салат оливье

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян (38%) считают главным блюдом новогоднего стола салат оливье, при этом без красной красной икры праздник не представляют лишь 15% респондентов. Такие результаты показал проведенный "Почта банком" опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Так, 38% участников опроса считают главным блюдом на новогоднем столе салат оливье, 22% - мясо или рыбу, 16% - сельд под шубой, 15% - не представляют праздника без икры, а 2% - без десерта. Остальные опрошенные назвали другие варианты главного новогоднего блюда: мандарины, пицца, фрукты и шампанское.

Как показал опрос, 78% россиян встретят новогоднюю ночь года дома, 8% - на даче или в доме отдыха, 5% - в поездке по России, 2% - за границей, 4% - в гостях, 3% - в ресторане или клубе, остальные будут работать. Еще 42% респондентов заявили, что готовят специальный праздничный наряд для Нового года.

При этом 33% опрошенных россиян собираются потратить на организацию новогоднего праздника (стол, развлечения, подарки и пр.) до 10 тыс. рублей, 20% - до 20 тыс. рублей, 18% - до 5 тыс. рублей, 15% - готовы потратить до 50 тыс. рублей, 14% - больше 50 тыс. рублей.

Согласно результатам опроса, 63% россиян планируют тратить на Новый год деньги из зарплаты, 12% - воспользуются кредитной картой, 10% - отложенными наличными средствами, 9% - копят на эти цели на вкладах и счетах, 4% - займут у друзей и родственников, а 2% хотят взять кредит.

В опросе приняли участие около 5 тыс. человек в возрасте от 25 до 65 лет из разных регионов страны.