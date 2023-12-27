В ООН выразили обеспокоенность распространением холеры в Судане

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов организации, по состоянию на 23 декабря в республике зафиксировали более 200 смертельных исходов из-за этой инфекции

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 8,3 тыс. случаев заболевания с подозрением на холеру зарегистрировали в Судане, более 200 человек умерли. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), выразившее глубокую обеспокоенность распространением болезни в условиях вооруженного конфликта.

УКГВ "глубоко обеспокоено серьезным воздействием конфликта в Судане на доступ к медицинской помощи, поскольку обостряющаяся вспышка холеры продолжает распространяться по стране", говорится в информационном бюллетене управления. По данным Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Судана, "по состоянию на 23 декабря в девяти штатах было зарегистрировано почти 8,3 тыс. случаев с подозрением на холеру и более 200 случаев смерти".

Более 1,8 тыс. случаев болезни приходятся на штат Эль-Гезира, в котором "вследствие интенсивных столкновений между суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования в этом месяце по меньшей мере 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома", отметили в УКГВ. Гуманитарное сообщество в Судане "работает над выявлением и лечением случаев холеры" и занимается "кампаниями по вакцинации". Однако продолжающиеся боевые действия препятствуют усилиям по реагированию на вспышку холеры и доступу населения к основным услугам общественного здравоохранения. "Примерно две трети населения Судана не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, более 70% больниц в пострадавших от конфликта районах больше не функционируют", - констатировали в УКГВ.