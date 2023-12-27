На Сахалине после аварии восстановили энергоснабжение двух городов

Речь идет о Долинске и Углегорске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ремонтники восстановили энергоснабжение городов Долинска и Углегорска на Сахалине, частично нарушенное в результате двух аварий на сетях, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Ремонтные работы завершены", - сообщили в компании.

Во вторник аварии на сетях затронули в Углегорске потребителей почти 50 домов на 5 улицах и всю улицу Северно-Зеленую, из социально значимых объектов - два предприятия ЖКХ городского округа. В Долинске авария на сетях затронула потребителей более 120 домов на 16 улицах и всю улицу Насосную, из социально значимых объектов - местный водозабор.