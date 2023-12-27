Четверть опрошенных россиян отправятся в путешествие в новогодние праздники

По мнению 46% респондентов, лучшим городом для новогоднего путешествия является Санкт-Петербург

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Четверть россиян планируют путешествие на новогодние праздники. Об этом говорится в результатах исследования сервисов "Работа.ру" и "Сберавто" (есть в распоряжении ТАСС).

"Четверть (24%) россиян планируют путешествие на новогодние праздники, среди них 9% опрошенных поедут на своем автомобиле, 6% - на поезде, 5% респондентов полетят на самолете, а 4% собираются отправиться в путешествие на автобусе", - рассказали эксперты.

По мнению 46% респондентов, лучшим городом для новогоднего путешествия является Санкт-Петербург. Еще 36% выбирают Москву, 30% - Великий Устюг, 27% - Карелию, по 24% - Сочи или Байкал. Кроме того, 20% россиян предпочитают отправиться на Новый год в Казань, 19% - в Суздаль, 16% - в Ярославль, 14% - в Нижний Новгород, 12% - в Кострому, 11% - в Сергиев Посад. Среди других городов для новогодней поездки россияне отметили Шерегеш, Екатеринбург, Тулу, Владивосток, Мурманск, Хабаровск и Красноярск, говорится в исследовании.

Большинство россиян - 59% - считает главным критерием при выборе направления для поездки на новогодние праздники наличие значительного количества достопримечательностей. По 40% опрошенных отметили важность разнообразных развлечений или необычной природы, 39% респондентов привлекают города с богатой историей, а 31% хотелось бы посетить интересные мероприятия во время поездки. Еще 22% россиян выбирают для новогоднего путешествия города, в которые легко и удобно добираться, 21% поехали бы туда, где можно попробовать вкусную и необычную еду.

Что касается расходов, то 23% участников опроса рассчитывают потратить на новогоднюю поездку не более 10 тыс. рублей, 21% - от 11 до 20 тыс. рублей, 23% - от 21 до 30 тыс. рублей, сообщили эксперты.

В опросе приняли участие более 3,4 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.