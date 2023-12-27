На Чукотке прогнозируют до минус 50 градусов

Температура воздуха не является рекордной для этого времени года, отметили синоптики

ТАСС, 27 декабря. Морозы до минус 50 градусов ожидаются в среду в континентальной части Чукотки, сообщает Чукотгидромет.

"27 декабря температура воздуха по округу от 15 до 30 градусов ниже нуля, на западе континентальной части 35 - 40 мороза, при прояснениях до минус 50", - говорится в сообщении.

В учреждении ТАСС пояснили, что такая температура воздуха является хоть и низкой, но не рекордной для этого времени года.

Также достаточно низкие температуры фиксируются 27 декабря на территории Магаданской области. По данным Колымского УГМС, особенно сильные морозы зафиксированы в Омсукчане и Сусумане - там утренние температуры составили минус 46 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что Архангельскую, Вологодскую, Амурскую области, Камчатку, Якутию и некоторые другие регионы России ожидает аномально холодное завершение 2023 года. В отдельных регионах морозы будут достигать 47-51 градуса.