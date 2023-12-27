"Известия": аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатра и нарколога

По данным газеты, в квестах запретили использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию детских квестов в стране. Теперь аниматорам нужно иметь профильное образование и предоставлять справки, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ГОСТ для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет.

"В последние годы индустрия квестов активно развивалась в России. Это развлечение пришло к нам из-за рубежа, поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям. В этом году в рамках инициативы депутатов Госдумы был поднят вопрос и принято решение, что вместо законодательного регулирования квестов наиболее рационально использовать механизм мягкого регулирования при помощи национального стандарта", - пояснил газете руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Как рассказала "Известиям" глава рабочей группы по разработке стандарта депутат Яна Лантратова, за последние несколько лет региональные прокуроры выявили почти 9 тыс. нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок. В новом ГОСТе акцент был сделан на соблюдении правил безопасности, заявил газете Шалаев.

Согласно стандарту, в квестах теперь запрещается использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. К ним относятся высокотоксичные материалы, взрывчатые вещества, опасные химические реагенты, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отмечает газета.

По данным "Известий", участники также в праве остановить квест в любой момент, организатор при этом обязан прервать игру. Актерам запрещается причинять участникам боль, теперь дотрагиваться до детей можно при соблюдении определенных условий. Аниматору разрешается держать участника за руку и повалить его на мягкую поверхность.