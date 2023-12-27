В Хабаровске перед 87 предпринимателями погасили долги за поставку товаров для больницы

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Задолженность горбольницы перед 87 предпринимателями погасили в Хабаровске после вмешательства прокуроров. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"<...> Погашена задолженность на сумму свыше 8,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Была проведена проверка. Установлено, что у Городской клинической больницы имени профессора Г. Л. Александровича образовалась задолженность перед 87 субъектами малого и среднего предпринимательства за оказанные услуги, поставленные товары.

Для восстановления нарушенных прав предпринимателей прокуроры провели совещание с представителями контролирующих органов, органов госвласти, Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, медицинского учреждения. Руководителю учреждения внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).