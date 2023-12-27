В Гидрометцентре прогнозируют рост количества оттепелей в регионах

По словам научного руководителя Романа Вильфанда, при этом зимы будут становиться короче

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оттепели будут все чаще наблюдаться зимой в России, а длительность этого времени года - сокращаться. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Повторяемость оттепелей существенно увеличилась за последние годы, и она будет продолжать увеличиваться. Часто спрашивают, а не исчезнут ли зимы. Не исчезнут, но продолжительность зимнего периода сокращается. По сравнению с прошлым веком он уже сократился на 10-14 дней", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такие тенденции связаны с выбросами парниковых газов, и намерения по их глобальному сокращению не смогут существенно изменить ситуацию в нынешнем веке. "Несмотря на то, что есть программы по достижению нулевого углеродного баланса, из-за уже накопленного следа температура будет расти, пусть и не так быстро, как могла бы, если не предпринимать ничего. Поэтому количество оттепелей будет увеличиваться. К этому нужно привыкать", - отметил он.

Ранее метеоролог сообщил, что Новый год в Москве начнется с оттепели. Днем и ночью ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.