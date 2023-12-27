В Свердловской области ограничили движение по участку федеральной дороги

Причиной стали снегопад и гололед

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Проезд всех видов транспортных средств по федеральной автодороге Пермь - Екатеринбург временно запрещен на участке 285-342 км на территории Первоуральского района. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

"Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения", - отметили в ведомстве.

Служба экипажей ДПС ведется в усиленном режиме. На территории Свердловской области ожидаются обильные снегопады, местами гололед.