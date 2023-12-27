В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

В регионе ожидаются сильный ветер и метель

ТАСС, 27 декабря. Экстренное предупреждение из-за ветра с метелью объявлено в Магаданской области на 28 декабря, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"28 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до муниципального уровня в Ольском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий", - говорится в сообщении на сайте центра.

Согласно прогнозу ФГБУ "Колымское УГМС", в Ольском муниципальном округе местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью.