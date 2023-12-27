В Москве ожидаются небольшой снег и до 2 градусов мороза

Атмосферное давление составит примерно 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 2 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет минус 2 - 0 градусов, в ночь на четверг - до минус 6 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 5 - 0 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.