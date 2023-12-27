На севере Индии из-за густого тумана нарушена работа транспорта

Метеорологический департамент республики также отметил, что качество воздуха в округе Дели резко ухудшилось

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Густой туман накрыл утром в среду север Индии, в том числе национальный столичный округ Дели, в который входит Нью-Дели, видимость в среднем упала до 50 м. Как сообщает Метеорологический департамент Индии в распространенном бюллетене, туман нарушил транспортное сообщение в столице, а также в штатах Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, Раджастан и Мадхья-Прадеш.

В городах Патиала, Лакхнау и Праяградж зафиксировали очень низкую видимость - менее 25 м, а в городе Амритсар она упала до 0.

Как сообщила администрация столичного аэропорта им. Индиры Ганди, около 30 рейсов, в том числе международных, задержаны. Аэропорт на своем сайте опубликовал предупреждение, в котором пассажирам рекомендовали связаться с авиакомпаниями для получения информации о рейсах. Туман нарушил и работу железнодорожного транспорта. Несколько поездов отменили или задержали в столице страны.

Метеорологический департамент Индии также отмечает, что качество воздуха в Дели резко ухудшилось - средний индекс качества воздуха (ИКВ) составил 381. "Хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. При уровне 151-200 воздух считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".