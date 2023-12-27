Национальные общины России взяли шефство над детским домом в Афганистане

Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Казбек Фарниев рассказал, что представители национальных общин нескольких регионов РФ в рамках акции "Народы вместе - сквозь года" завершили гуманитарную миссию в республике, они передали продукты и предметы первой необходимости

ВОЛГОГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Представители национальных общин нескольких регионов России в рамках акции "Народы вместе - сквозь года" завершили гуманитарную миссию в Афганистане, они передали продукты и предметы первой необходимости, а также взяли шефство над детским домом с 300 подопечными в Кабуле. Об этом ТАСС сообщил советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН), председатель волгоградской организации "Дом Дружбы" Казбек Фарниев.

Общероссийская акция "Народы вместе - сквозь года" проходит с весны 2022 года. Она стартовала в Донбассе, потом география была расширена. ФАДН поручило координировать сбор помощи в рамках акции волгоградской организации "Дом дружбы".

"Мы ("Дом дружбы" - прим. ТАСС) привезли в Афганистан гуманитарную помощь - два самолета отправили. Плюс мы взяли на обеспечение детский дом в Кабуле. Для 300 детей организуем трехразовое питание, родители этих детей погибли. Кроме того, 18 преподавателям детдома будем платить зарплаты", - сказал Фарниев.

Помимо этого, сказал он, за 10 дней пребывания в Афганистане общественники приготовили и накормили пловом 50 тыс. жителей разных провинций страны. В сборе гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости - участвовали представители национальных общин более 30 регионов России - от Дальнего Востока до Северного Кавказа. Акцию "Народы вместе - сквозь года" поддерживают Минобороны, МЧС, Россотрудничество, федеральный "Дом народов России".

7 октября 2023 года в 42 км к северо-западу от города Герата в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. По данным Министерства по борьбе со стихийными бедствиями во временном афганском правительстве, подземные толчки привели к гибели более 2,4 тыс. человек, не менее 2 тыс. получили травмы. В декабре представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что РФ выступает за отказ от политизации гуманитарной помощи Афганистану, он призвал разморозить активы и расширить содействие для экономического восстановления страны.