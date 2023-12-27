В Приморье город остался без общественного транспорта из-за автоперевозчика

ООО "Дальатп" без объяснения причин вывез оборудование и перегнал все автобусы из Лесозаводска

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Перевозчик ООО "Дальатп" оставил без общественного транспорта весь Лесозаводский городской округ. Проблемой занимается руководство округа и прокуратура, сообщили на сайте окружной администрации.

"Сегодня ночью без объяснения причин перевозчик ООО "Дальатп" с автобазы вывез оборудование и перегнал все автобусы из городского округа на другую территорию, тем самым оставив город [Лесозаводск] без общественного транспорта. На связь не выходит. С самого утра руководство округа занимается проблемой с участием прокуратуры", - говорится в сообщении.

Представители администрации добавили, что сейчас сбежавшему перевозчику ищут замену.

Накануне региональная прокуратура сообщала, что ООО "Дальатп" утром 26 декабря 2023 года не обеспечил выпуск на маршрут пяти пассажирских автобусов. Работа всех транспортных средств на линии началась лишь к 9 часам утра.

В средствах массовой информации появились сведения, что возможной причиной сбоя в работе стала невыплата заработной платы. На место выезжала представитель Лесозаводской межрайонной прокуратуры, а руководителя организации вызвали в межрайонную прокуратуру для беседы.