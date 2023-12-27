На Камчатке открыли первый семейный МФЦ

В нем можно получить комплексные услуги по различным направлениям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Первый семейный многофункциональный центр, в котором камчатские семьи смогут получить комплексные услуги по различным направлениям, открылся на полуострове, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Многие социальные учреждения России открывают на базе своих учреждений семейные многофункциональные центры. Мы посчитали, что Камчатка тоже может принять участие, так как у нас есть большой потенциал, у нас есть много технологий и сервисов, которые хорошо вписываются в работу центра. Для нас важно улучшить и упростить процесс получения социальных услуг, чтобы наши семьи могли получить всю необходимую помощь на базе одного учреждения", - приводятся в сообщении слова директора Камчатского центра социальной помощи семье и детям Ольги Денисюк.

Уточняется, что каждую обратившуюся в центр семью принимают специалисты первичного приема семей с детьми для того, чтобы определить потребности в получении социальных услуг и оценить необходимость экстренного реагирования. Если семья находится в трудной жизненной ситуации, то гражданам окажут срочные социальные услуги или экстренную психологическую помощь.