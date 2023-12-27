В Хабаровском крае эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20%

В регионе на карантин закрыли девять школ

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае превысил эпидпорог на 20%. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В целом по краю эпидпорог превышен на 20%. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, Комсомольском и Амурском районах", - сказали в управлении. Чаще всего болеют взрослые и дети школьного возраста.

В регионе распространяется грипп А.

На карантин по ОРВИ и гриппу, как уточнили в управлении, закрыто девять школ, из них пять в Ульчском районе. Также закрылись пять детских садов, большая часть в Ульчском. Ограничено посещение 111 классов в 49 школах по всему краю и 28 групп в 19 садах.

В регионе завершили вакцинацию от гриппа, привито в общей сложности около 584 тыс. человек.