В Красноярском крае предложили ввести ответственность за угрозу убийством

С инициативой выступила местная прокуратура

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края предложила ввести административную ответственность за угрозу убийством, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

"Прокуратура Красноярского края выступила с инициативой введения административной ответственности за угрозу убийством при отсутствии признаков преступления <…> Суть законопроекта: для профилактики преступлений ввести в КоАП РФ ответственность за словесные угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Основным критерием квалификации будут являться нравственные страдания потерпевшего", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сейчас предусмотрена только уголовная ответственность за угрозу убийством, при которой у потерпевшего имеются реальные основания опасаться осуществления этой угрозы. Но нет уголовного преследования за угрозы, к примеру, высказанные за закрытой дверью или в ходе телефонного разговора. Этим, как считают в надзорном ведомстве, могут, в частности, пользоваться коллекторы, угрожающие расправой через мессенджеры и в социальных сетях.

"Такая безнаказанность приводит к повторению противоправного поведения и совершению тяжких деяний - убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. Как правило они совершаются после неоднократных угроз в адрес потерпевших, за которые отсутствует ответственность", - отмечают в прокуратуре.

Инициатива подержана профильным комитетом Законодательного собрания региона. Принято решение о направлении проекта федерального закона для дальнейшего рассмотрения в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании России.