В Красноярске отказались от фейерверка на Новый год

В мэрии отметили, что решение связано с общественно-политической ситуацией в стране

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярска отказались от фейерверка в городе в новогоднюю ночь, такое же решение они приняли и в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в мэрии.

"Общегородского фейерверка в честь Нового года в этом году, как и в прошлом, не будет. В бюджете города соответствующие расходы не заложены. <…> Решение по новогоднему фейерверку принято исходя из общественно-политической ситуации в стране", - сообщили в мэрии.

Власти не отказываются от новогодней программы полностью. В официальном Telegram-канале мэр Красноярска Владислав Логинов написал, что главная елка города откроется 28 декабря. "На открытие елки на Татышева пойдут дополнительные автобусы-шаттлы. Спецмаршруты также будут курсировать в новогоднюю ночь до 02:00 (22:00 мск), а в каникулы - в режиме выходных дней. Синоптики не прогнозируют в первые дни 2024 года резко отрицательных температур в дневное время. Поэтому наши событийные площадки будут особенно востребованы. Поставил задачу внимательно следить за состоянием горок и катков", - сообщил Логинов.

В предновогодние дни в Красноярске пройдет открытие городских елок во всех районах, а на набережных Енисея организуют концерты на теплой сцене, мастер-классы по зимним видам спорта и многое другое. Также в городе пройдет фестиваль зимних скульптур "Волшебный лед Сибири".