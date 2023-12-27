Сыгравшего в "Паразитах" актера Ли Сон Гюна нашли мертвым

Как сообщило агентство Yonhap, предположительно, он покончил с собой

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Актер Ли Сон Гюн, сыгравший роль отца богатого семейства в южнокорейском фильме "Паразиты" (2019), был найден мертвым. Как пишет агентство Yonhap, предположительно, он покончил с собой.

Мужчину без сознания нашли в автомобиле в парке в центральной части Сеула примерно в 10:30 по местному времени (04:30 мск). Как рассказал сотрудник экстренной службы, была констатирована смерть, поэтому его не доставили в больницу. В полицию ранее пришло сообщение о том, что Ли Сон Гюн ушел из дома, оставив записку, которую можно сравнить с предсмертной.

Агентство указывает, что полиция несколько раз допрашивала актера в рамках расследования по подозрению в употреблении запрещенных веществ. По словам актера, его обманывали, он не знал, что он употреблял. Полиция провела два теста на употребление наркотиков, оба показали отрицательный результат.