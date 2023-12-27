В 17 школах Белгородской области откроют классы по обучению работе с БПЛА

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в регионе беспилотные технологии активно развивают сельхозпредприятия

БЕЛГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Специализированные классы для обучения в сфере управления беспилотниками планируется открыть в 2024 году в 17 школах и колледже Белгородской области. Об этом сообщил во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"Вчера Министерство просвещения РФ приняло решение о выделении гранта Белгородской области на создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Это значит, что у нас уже в следующем году в 17 школах и одном колледже появятся специализированные классы, где будем учить детей фактически профессии будущего, очень востребованной уже сейчас", - написал он.

По словам губернатора, сейчас в регионе беспилотные технологии активно развивают сельхозпредприятия. "Несмотря на оперативную обстановку, уверен, скоро она нормализуется, востребованность в этой профессии будет очень сильна", - отметил Гладков.