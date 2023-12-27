Попова заявила, что 2023 год в эпидемическом плане прошел спокойно

По словам руководителя Роспотребнадзора, в РФ не допустили распространения "ни одного из завезенных инфекционных заболеваний"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2023 год в эпидемическом плане был стабильным и спокойным, в РФ удалось не допустить распространения завезенных инфекционных заболеваний. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уходящий год был достаточно стабилен, эпидситуация была управляемой, и ни одна из инфекций не вела себя так, чтобы это вызвало то или иное перенапряжение системы службы или системы здравоохранения. Все было спрогнозировано заранее, все наши прогнозы сбылись", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, все заболевания вели себя так, как им "предписано учебником эпидемиологии", также были приняты эффективные меры.

"Мы не допустили распространения в РФ ни одного из завезенных инфекционных заболеваний, мы выявляли их быстро, практически сразу, и сразу же купировали, проводя все необходимые мероприятия", - отметила Попова.