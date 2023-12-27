Попова сообщила, что среди заболевших гриппом россиян менее 1% привитых

По словам руководителя Роспотребнадзора, всего в России от гриппа привиты почти 53% населения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Прививка от гриппа эффективна, так как среди заболевших гриппом россиян число привитых составляет менее 1%. Всего в РФ от гриппа привиты почти 53% населения, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Самым, конечно, тяжелым течением здесь обладает грипп на сегодняшний день, но у нас достаточно хорошо привита страна. Почти 53% от совокупного населения в Российской Федерации привиты, и это создает защитные барьеры для тех, кто не привит. И среди заболевших у нас удельный вес привитых, он пока на сегодняшний день менее 1% по гриппам, то есть прививка работает. Мы видим вакцинный штамм, он абсолютно совпадает с циркулирующим штаммом, преимущественно это грипп А (Н3N2)", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Попова подчеркнула, что ситуация с гриппом в России контролируемая. Впрочем, чтобы не болеть в новогодние праздники, все-таки нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности масками.

"Перчатки не нужно носить, но руки держать надо чистыми постоянно. И гаджеты свои чистыми, и прикасаться к слизистым, если есть необходимость, только чистыми и лучше продезинфицированными руками. Это важно, это защищает. Все эти вирусы, о которых мы только что с вами проговорили, они все передаются воздушно-капельным путем, защитите органы дыхания - и таким образом вы значимо снизите риск заболеть в сегодняшней ситуации", - пояснила она.