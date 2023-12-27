МИД КНР сообщил о гибели 18 человек в пожаре в Индонезии

Среди них восемь китайцев, уточнила официальный представитель ведомства страны Мао Нин

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек стали жертвами пожара на заводе в Индонезии, среди них 8 китайских сотрудников. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"В результате аварии [на заводе] погибли 18 человек, в том числе 8 китайских сотрудников, многие получили ранения", - сказала Мао Нин.

По ее словам, Пекин "всегда придавал большое значение обеспечению безопасности проектов, финансируемых Китаем за рубежом". Она добавила, что Китай совместно с Индонезией сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность их проектов сотрудничества.

24 декабря 2023 года на одном из китайских заводов по переработке никеля на индонезийском острове Сулавеси произошел пожар. Изначально сообщалось о 13 погибших и более 40 пострадавших.