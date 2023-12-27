В пригород Северодонецка в ЛНР восстановили подачу газа

Газоснабжение села Воеводовка было прекращено после обстрела со стороны ВСУ в 2022 году

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Специалисты госпредприятия "Луганскгаз" восстановили газоснабжение села Воеводовка, находящегося на окраине города Северодонецка Луганской Народной Республики, приостановленное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале 2022 года. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, для возобновления подачи газа специалисты построили 1,9 км нового газопровода.

"В феврале 2022 года ВСУ уничтожили подводящий газопровод, снабжающий природным газом жителей села Воеводовка, расположенного на окраине Северодонецка. Для возобновления газоснабжения населенного пункта ГУП "Луганскгаз" приняло решение о строительстве альтернативного трубопровода со стороны города Рубежное. Силами строительно-монтажного управления предприятия и Рубежанского МРУЭГХ [межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства] был построен новый газопровод среднего давления протяженностью 1,9 км", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты завершили монтажные работы и начали подключение абонентов. По словам начальника Рубежанского управления газового хозяйства Валерия Кагалы, подача газа возобновлена в 48 домов, к концу декабря планируется восстановить газоснабжение еще для 60 абонентов.

Населенные пункты, относящиеся к Северодонецкой агломерации, были освобождены от ВСУ летом 2022 года в ходе проведения специальной военной операции. В ходе боев в Северодонецкой агломерации значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая системы водо-, электро- и газоснабжения.