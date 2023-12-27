Попова сообщила, что коронавирус стали выявлять реже среди общего числа вирусов

По словам руководителя Роспотребнадзора, доля коронавируса составляет 30% случаев

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Коронавирус в России стали регистрировать реже, среди общего числа вирусов его доля составляет 30% случаев. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы снижаемся по ковиду на сегодняшний день. И все мы понимаем, у каждого есть друзья и знакомые, что сегодня ковид совсем не так часто встречается, чем, например, год назад", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Поповой, среди общего числа выявленных вирусов ковид регистрируется в 30% случаев, еще 30% - это риновирус. "У нас небольшое количество истинного гриппа, пока там до 10%", - добавила она, отметив, что также присутствует парагрипп, аденовирус и "другие респираторные вирусы, которых достаточно много".