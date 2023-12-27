Абрамченко приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Вице-премьер исполнит желание мечтающей о коньках Софьи из Кузбасса, а также Алисы из Новосибирска, которая попросила масляные краски

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко в среду приняла участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Абрамченко сняла с новогоднего дерева два шарика, на которых дети записали свои желания. Ей выпало исполнить мечту 11-летней Софьи из Кузбасса, которая мечтает о коньках, а также 12-летней Алисы из Новосибирска, которая мечтает о масляных красках.

"Дорогая Софья, конечно, я уверена, что ты получишь долгожданные коньки и будешь заниматься прекрасными зимними видами спорта у себя в городе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, твоих близких, желаю здоровья и всего самого наилучшего", - отметила Абрамченко.

"Алиса, я уверена, что новогодние чудеса сбываются, и обязательно ты получишь набор для занятий творчеством, получишь свои масляные краски, будешь радовать близких людей новыми прекрасными работами. Поздравляю тебя, твою семью, с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, исполнения желаний и всего самого наилучшего", - добавила вице-премьер.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.

В новость внесена правка (11:06 мск) - передается с исправлением опечатки в лиде, верно - Абрамченко.