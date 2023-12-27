В Курганской области сняли ограничения движения на некоторых трассах

Запрет продолжает действовать на других дорогах региона

ТАСС, 27 декабря. Ограничение движения автобусов и грузовиков, введенное из-за мокрого снега, ветра и резких перепадов температуры, сняли на дорогах Курган - Куртамыш - Целинное, Курган - Звериноголовское до границы с Казахстаном, Курган - Половинное - Воскресенское - граница с Казахстаном и на некоторых других. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

"Временное ограничение движения пассажирского и тяжеловесного грузового транспорта, которые были введены ранее, сняты на дорогах регионального значения Курган - Куртамыш - Целинное (на участке Курган село Шмаково), Курган - Звериноголовское (до границы с Казахстаном), на участке Курган - село Балки, Курган - Половинное - Воскресенское - граница с Казахстаном (на участке Курган - Лиственная), а также на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Курган - Садовое - Утятское", - написала она в Telegram-канале.

Таким образом, ограничения остаются на участках дорог федерального значения Р-254 "Иртыш", подъезд к городу Ишим, Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск и Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган, а также на остальных дорогах межмуниципального и регионального значения Курганской области.