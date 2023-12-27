Глава Минцифры исполнит желание трех детей в рамках "Елки желаний"

В частности, Максут Шадаев исполнит мечту 12-летнего Максима из Вологды, который попросил о встрече с ведущими радиостанций

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Глава Минцифры снял с ели три шарика с детскими желаниями. Первым ему попалось желание 10-летней Олеси из Батайска Ростовской области, она попросила набор акварельных карандашей. Следующим ему выпало исполнить желание 8-летнего Владимира из Москвы - мальчик мечтает о конструкторе. Последним министр вытянул желание 12-летнего Максима из Вологды, который попросил о встрече с ведущими радиостанций. "Ну это прямо наша (Минцифры - прим. ТАСС) тема", - пошутил Шадаев.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.