Савельев подарит девочке фотоаппарат в рамках акции "Елка желаний"

Также министр транспорта исполнит мечту Александра из Калининградской области побывать в роли танкиста

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Виталий Савельев принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и снял несколько шариков с новогодней елки.

В первом из них было пожелание девочки Дианы из Республики Татарстан, которая мечтает получить на Новый год фотоаппарат.

"Диана, прежде всего, тебя с наступающим Новым годом. Я хочу тебе пожелать здоровья и благополучия в Новом году. Конечно, фотоаппарат - это серьёзно. Я рад, что ты его выбрала. С удовольствием исполню твоё желание. Это позволит тебе развить свои навыки: это и искусство, это и техника. Я сам увлекаюсь фотографией. И я очень надеюсь, что скоро вся страна увидит твои замечательные работы. Безусловно, в ближайшее время мы выполним твоё желание", - сказал Савельев.

Кроме того, министр исполнит мечту мальчика Александра из Калининградской области побывать в роли танкиста, а также желание мальчика Николая из Республики Тыва, который мечтает о встрече с хоккейным клубом "Трактор".

"Мне кажется, что Новый год - это тот волшебный праздник, который должен радовать всех наших детей. А мы, взрослые, должны сделать для этого всё возможное. С Новым годом!" - отметил Савельев.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.