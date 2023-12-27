В Минобразования Армении сообщили о завершении экспертизы учебников из РФ

Их передали школам, заявила министр образования, науки, культуры и спорта страны Жанна Андреасян

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Отправленные из России учебники успешно прошли экспертизу в Армении, их распределили в школы. Об этом на пресс-конференции заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

"Экспертиза завершена, ее цель проста: любой материал, поступающий в школы, должен пройти этот процесс. Учебники, которые прислали из РФ, пришлось проверить, чтобы понять, насколько они соответствуют нашим стандартам. Осуществлена раздача учебников. Речь идет об учебниках для русских классов", - отметила она.

В ноябре зампред Совета Федерации Юрий Воробьев написал в своем Telegram-канале, что Минобразования Армении под предлогом экспертизы приостановило процесс раздачи свыше 50 тыс. российских учебников в школах страны. В ведомстве сообщили ТАСС, что российские учебники, согласно закону об общем образовании, проходят экспертизу, их отправка в школы республики не приостановлена.