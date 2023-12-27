Матвиенко поздравила жителей Астраханской области с Днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила, что область обладает не только уникальными природными ресурсами и богатым культурным наследием, но и мощным экономическим потенциалом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, председателя облдумы Игоря Мартынова и всех жителей региона с Днем образования области. Спикер подчеркнула, что область обладает не только уникальными природными ресурсами и богатым культурным наследием, но и мощным экономическим потенциалом.

"Поздравляю вас и всех жителей Астраханской области с 80-летием со дня ее образования. Это знаменательное событие объединяет всех, кто связал свою жизнь с Астраханской землей, неравнодушен к ее судьбе. Сегодняшние достижения области опираются на надежный фундамент, воздвигнутый упорным трудом, стойкостью, целеустремленностью и сплоченностью нескольких поколений", - говорится в телеграмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Матвиенко отметила, что современные промышленный и агропромышленный комплексы, инвестиционная привлекательность открывают перед Астраханской областью широкие перспективы. В регионе реализуются значимые проекты, функционируют выпускающие востребованную продукцию газохимические, машиностроительные и рыбохозяйственные предприятия, активно развиваются строительная отрасль и зеленая энергетика. Большое внимание уделяется благоустройству общественных территорий, модернизации инженерной и транспортной инфраструктур, поддержке талантливых детей и молодежи, сбережению культурного наследия.

"Жители [региона] прошли немало испытаний, внесли достойный вклад в укрепление индустриального потенциала нашей страны, защиту ее свободы и независимости. Уверена, что жители области впишут еще много ярких страниц в летопись Отечества", - резюмировала Матвиенко, пожелав астраханцам добра, успехов и новых достижений.

Астраханская губерния была создана указом Петра I в декабре 1717 года, до этого она входила в состав Казанской губернии.