Попова: в новых регионах удалось не допустить связанных с инфекциями осложнений

По словам руководителя Роспотребнадзора, с лета 2022 года на этих территориях работают две специализированные противоэпидемические бригады

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Противоэпидемические бригады, работающие в новых регионах России, не допустили осложнений, связанных с опасными инфекциями. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"С лета 2022 года у нас работают две большие специализированные противоэпидемические бригады в двух точках. <...> Они работают, несмотря ни на какие особенности условий, не допуская осложнений никаких особо опасных инфекций, особенно учитывая ситуацию в этом году с Каховской ГЭС [наводнение из-за ЧП на Каховской ГЭС]", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Поповой, в новых регионах есть риски разных природно-очаговых инфекций. "К сожалению, это место исторически холерное, там живет холерный вибрион в водоемах, мы это знали, знаем, и поэтому с самого начала концентрировали свои усилия на этом", - сказала она, отметив, что за два летних периода никаких осложнений, связанных с инфекциями, в новых регионах не возникло.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.