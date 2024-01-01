Родителям в России сохранят пособия при досрочном выходе из декрета

Такое право есть и у родителей, работающих дистанционно

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2024 года будет сохраняться за родителем, даже если он выходит на работу из декрета досрочно. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 19 декабря.

Раньше пособие выплачивали только тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Декрет может длиться, пока ребенку не исполнится три года, а пособие назначается до полутора лет. При этом право на выплаты сохранялось, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день. Теперь право на ежемесячное пособие остается, даже если родитель решил выйти на работу досрочно - до исполнения ребенку полутора лет. Мера также распространяется на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.

Уточняется, что право на выплаты есть и у родителей, работающих дистанционно. Помимо этого, пособие смогут получать матери и отцы, которые работают на гражданских должностях воинских формирований РФ на территориях иностранных государств. Пособие распространится и на матерей, которые проходят военную службу по контракту, а также на родителей, которые служат в МВД, Росгвардии, МЧС, органах ФСИН или работают в службе судебных приставов и таможенных органов.

Расширить эту меру поддержки предложил сам Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он подчеркивал, что декретные пособия должны быть дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, поэтому выплачивать их следует в течение всего периода - независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тыс. рублей.