31 декабря, 21:07

Максимальное пособие по беременности и родам выросло до 565 тыс. рублей

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Также максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности увеличилась с 83 тыс. рублей до 122 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Максимальная сумма пособия по беременности и родам с 1 января 2024 года увеличилась до 565 тыс. рублей, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет - до 49 тыс. рублей.

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В 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 тыс. рублей, с 1 января 2024 года выплата увеличится до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году.

Также максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 тыс. рублей в месяц до 122 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, с 1 февраля 2024 года предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. Так, сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка - 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого ребенка. Общая сумма расходов на материнский капитал в 2024 году составит более 495 млрд рублей, его средствами воспользуются 1 млн семей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. 

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