Во Владимирской области восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

Губернатор Александр Авдеев отметил, что оперштаб мобилизовали на выходные, так как в области опять ожидается мокрый снег

ТАСС, 27 декабря. Все населенные пункты Владимирской области, которые оказались без света из-за непогоды, обеспечены электричеством. В часть из них электроэнергия подана по временной схеме до полного восстановления энергообъектов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"На сегодняшний день обеспечена подача электричества во все населенные пункты нашей области. В части из них - по временной схеме. Там продолжается восстановление энергообъектов после аварий. Разовые заявки жителей также отрабатываются", - написал он.

Глава региона дополнил, что оперштаб по электроснабжению мобилизован на выходные, так как в области опять ожидается мокрый снег.

Ранее Авдеев сообщал, что мокрый снег с налипанием на провода привел к отключениям порядка 10 тыс. потребителей во Владимирской области. Электроснабжение было нарушено в Собинском, Александровском, Петушинском, Киржачском районах, также фиксировались точечные отключения и на других территориях. По словам губернатора, сильнее всего пострадала западная часть региона.