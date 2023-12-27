Большинство опрошенных российских зрителей против запрета сериала "Слово пацана"

По данным ВЦИОМ, только 13% респондентов считают, что сериал может пагубно влиять на молодежь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян (82%), которые посмотрели сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", выступают против его запрета, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра.

"Восемь из десяти россиян, смотревших сериал, выступили против запрета сериала (82%). Считают, что сериал может пагубно влиять на молодежь и лучше его запретить, - 13% зрителей. Те, кто не смотрел, но слышал о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", в 46% случаев также выступают против его запрета (поддерживают запрет 19%)", - говорится в сообщении.

Большинство респондентов слышали о сериале "Слово пацана" (83%). Примерно каждый шестой россиянин смотрел или находится в процессе просмотра сериала (18%). Впервые услышали название сериала 17% опрошенных. Наибольший интерес к сериалу демонстрирует молодежь до 25 лет: 97% знают о сериале, 40% смотрели. Также сериал интересует и возрастную группу 25-44 лет: 27-28% смотрели и 90% знают о нем. После 45 лет доля смотревших снижается: 13% в группе 45-59 лет и 3% в группе старше 60 лет. Отмечается, что большинство зрителей высоко оценили "Слово пацана" (80%), об обратном заявили 16% опрошенных.

В основном сериал популярен у активных пользователей интернета (93% знают о нем и 25% смотрели), среди телезрителей популярность сериала меньше (56% знают, 2% смотрели). Как отмечает ВЦИОМ, "такие различия объясняются тем, что прокат сериала на ТВ состоится только будущей весной и пока его можно посмотреть только в онлайн-кинотеатрах или в сети". Респонденты также отметили достоверность происходящих событий в сериале (71%), притом в категории 45-59-летних таких большинство (86%). Опрошенные в категории до 25 лет сомневаются, что события, показанные в сериале, происходили на самом деле (24%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Жоры Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов года.