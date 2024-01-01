В России начал работу Федеральный реестр нуждающихся

Его запустили как часть единой цифровой платформы в социальной сфере

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Федеральный реестр нуждающихся с января 2024 года начал работать в России. Его запустили как часть единой цифровой платформы в социальной сфере.

Как сообщали в Социальном фонде, с 2024 года ведомство начнет поэтапно запускать единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач. В качестве части этой большой системы с января начнет работать Федеральный реестр нуждающихся.

Данные из реестра будут помогать с определением нуждающихся в поддержке государства россиян, чтобы адресно предоставлять помощь тем, кому она действительно нужна. Реестр поможет обеспечивать мерами поддержки такие категории населения, как ветераны труда и ветераны боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты, студенты и другие.