Правительство Кузбасса примет участие в "Елке желаний" в Горловке

В начале декабря 2023 года по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в город также были направлены подарки для более чем 15 тыс. детей

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство Кемеровской области поможет исполнить новогодние желания детей из Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона с ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.

"Горловка - это не просто город-побратим нашего Прокопьевска. Это уже наш родной город, и дети Горловки - это наши дети. В преддверии нового года мы стараемся исполнить заветные желания ребят, дать им немного сказки и веры в чудо. На "Елке желаний" в Горловке размещены желания детей, которые пострадали при обстрелах, к их выполнению присоединится все правительство Кузбасса", - сказал Цивилев.

Как проинформировали в пресс-службе, губернатор уже принял участие в акции во время своего визита в Горловку и подарил двум юным жителям ДНР подарки.

Отмечается, что в начале декабря 2023 года по инициативе Цивилева в Горловку также были направлены подарки для более чем 15 тыс. детей от 3 до 18 лет. Сладкие подарки и книги уже дошли до адресатов.

"О необходимости поддерживать новые регионы не раз говорил президент России Владимир Путин. Особое внимание он поручил уделять территориям, с которыми, как у Кузбасса с Горловкой, сложились побратимские отношения", - добавили в пресс-службе.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек.