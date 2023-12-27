Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 05:00

Первому пассажиру канатной дороги 2024 года приготовлен подарок - сертификат на бесплатный проезд в течение всего года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская канатная дорога будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января до 05:00, сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"31 декабря, по традиции, Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 5 [часов] утра. При этом с 22:00 будет открыта для посадки и выхода пассажиров только станция "Воробьевы горы", таким образом, можно встретить Новый год над Москвой-рекой и совершить круг без выхода и пересадки", - значится в сообщении.

Отмечается, что первому пассажиру канатной дороги 2024 года приготовлен подарок - сертификат на бесплатный проезд в течение всего года.

"1 января совершить воздушную прогулку можно с 16:00 до 21:00. Со 2 по 8 января канатная дорога и спортивно-туристический комплекс Воробьевы горы работают с 10:00 до 23:00. 9 января - с 19:00 до 21:00. Обращаем внимание, что с 30 декабря по 9 января действуют тарифы выходных и праздничных дней", - заключили в спорткомплексе.