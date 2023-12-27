В Индии выявили 109 новых случаев заражения штаммом коронавируса JN.1 за сутки

Всего за это время в стране зарегистрировали 529 новых случаев заболевания COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало в минувшие сутки 109 новых случаев инфицирования штаммом коронавируса JN.1.

По сообщению ведомства, 36 случаев заражения этим последним штаммом COVID-19 были обнаружены в штате Гуджарат, 34 - в Карнатаке, 14 - в Гоа, 9 - в Махараштре, 6 - в Керале, по 4 - в Раджастхане и Тамилнаде и 2 - в Телангане. Большинство заразившихся помещены под домашний карантин из-за легкой формы заболевания, которое вызывает бессимптомный JN.1. Всего за последние сутки в Индии зарегистрировано 529 новых случаев заболевания COVID-19, общее число активных случаев заболевания в стране составило 4 093.

18 декабря Минздрав Индии выпустил распоряжение для медицинских учреждений в штатах и союзных территориях по всей стране усилить контроль за ситуацией с COVID-19.

Минздрав обязал местные органы здравоохранения осуществлять мониторинг и сообщать о случаях гриппоподобных заболеваний и тяжелых ОРЗ во всех медицинских учреждениях на регулярной основе.