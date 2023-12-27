В Подмосковье в 2024 году появятся новые меры поддержки для учителей

Приезжающие работать в образовательные учреждения региона учителя будут получать поддержу по предоставлению жилья

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Приезжающие работать в образовательные учреждения Московской области учителя со следующего года будут получать поддержу по предоставлению жилья, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе общения со школьниками на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ.

В среду, 27 декабря на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Московской области.

"Самая большая проблема сегодня, с которой мы сталкиваемся, это привлечение, поиск наших дорогих любимых учителей. Особенно по точным наукам. Поэтому мы со следующего года запускаем программу, раньше она была для врачей, а сейчас она распространяется и на учителей. Все семьи, все учителя, которые приезжают к нам, будут получать обязательную поддержку по предоставлению бесплатного достойного жилья", - сказал Воробьев.

В Подмосковье уже имеются несколько мер поддержки для учителей. Так, работники сферы образования могут стать участниками "Социальной ипотеки". Среди условий получения сертификата на улучшение жилищных условий - заключение соглашения на трудовую деятельность в организации образования региона на срок не менее 10 лет, соответствие профессиональным требованиям, наличие первой или высшей квалификационной категории или ученой степени, а также отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в 2024 году "Социальную ипотеку" планируется предоставить 73 учителям.

Губернатор добавил, что школам планируется оказывать грантовую поддержку, которая позволит улучшать техническое обеспечение лабораторий.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.