Захарова сообщила о переезде более 700 репатриантов из стран Запада в РФ в 2023 году

Москва продолжает способствовать переезду соотечественников в Россию, несмотря на препятствия со стороны западных государств, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 700 человек переселились из недружественных стран Запада в Россию за девять месяцев 2023 года благодаря программе репатриации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заметный интерес к теме репатриации в нашу страну фиксируется теперь не только в странах ближнего зарубежья, но и ряде недружественных стран Запада. Просто статистика в подтверждение этих слов: за девять месяцев нынешнего года из них в Россию переселилось более 700 человек", - отметила она.

По ее словам, Москва продолжает прилагать усилия, чтобы способствовать переезду соотечественников в Россию, несмотря на колоссальное давление и препятствия со стороны западных государств. "Политика этих стран отрицательно сказывается на положении российской диаспоры, русскоязычных жителях, и они пользуются вот этой возможностью. При этом их переезд осложняется транспортно-логистическими проблемами, которые возникли после череды антироссийских санкций ЕС, и ограничениями на осуществление переводов денежных средств, но людей это не останавливает", - добавила дипломат.