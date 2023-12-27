Клад найденных в центре Москвы серебряных монет XVIII века передадут в музей

Реставрация клада полностью завершена

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Клад монет XVIII века, который был найден в прошлом году в центре Москвы, отреставрирован и подготовлен к передаче в фонд Музея Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Столичные археологи подготовили к передаче в фонд Музея Москвы клад серебряных монет XVIII века. Он был найден в 2022 году во время археологических работ в районе Китай-города. За год его отреставрировали и описали", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, найденные 28 серебряных монет хоть и представлены в мелких номиналах от 5 до 25 копеек, сумму составляют внушительную. "На эти средства москвичу XVIII века можно было безбедно прожить неделю. Но ценны они еще и тем, что на аверсах вычеканены профили трех русских императриц эпохи дворцовых переворотов. На большинстве из них красуются изображения Елизаветы Петровны и Екатерины II, а на одной можно разглядеть Анну Иоанновну. Самая поздняя из монет относится к 1787 году", - рассказал Емельянов.

В пресс-службе добавили, что монеты долгое время пролежали в грунте, подвергаясь агрессивному воздействию среды. При помощи химических составов специалисты расчистили их поверхность, после чего монеты были покрыты средствами, защищающими металл. Сейчас реставрация клада полностью завершена.