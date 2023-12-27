В Махачкале отменили традиционное шествие Дедов Морозов

Новый год и Рождество

В Министерстве культуры сообщили, что меры связаны с общественно-политической обстановкой в мире

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Традиционное шествие Дедов Морозов отменили в Махачкале в связи с общественно-политической обстановкой в мире. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Дагестана.

"В связи с общественно-политической обстановкой в мире мы решили отказаться от некоторых традиционных новогодних проектов. В этом году упразднены "Новогодний дедморобус" и традиционное шествие Дедов Морозов по аллее имени Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.

Ежегодно в Махачкале в шествии Дедов Морозов принимают участие сотни человек.

Ранее городские власти отменили праздничные салюты по случаю Нового года в связи с проведением СВО.

По словам главы города Юсупа Умавова, в этом году в муниципальном бюджете не закладывали средства на праздничное оформление Махачкалы, город украсили на средства меценатов.