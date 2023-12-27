В Великом Новгороде откроется музей СВО в 2024 году

Губернатор Андрей Никитин отметил, что будет собрана информация обо всех участниках специальной операции из региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Музей специальной военной операции откроется в Великом Новгороде в 2024 году, сообщил губернатор Андрей Никитин на открытии выставочной экспозиции, посвященной событиям специальной военной операции и подвигам ее участников, которое прошло в Государственном архиве Новгородской области.

"В следующем году у нашей экспозиции появится постоянный дом. Помещение уже определено в центре города. В этом музее должна быть собрана информация абсолютно обо всех участниках специальной военной операции, которые ушли туда из Новгородской области. Для тех, кто вернулся и кто остался там - мы должны знать, помнить и хранить эту память. Это задача нашего архива и людей, которые занимаются созданием музейной коллекции", - сказал губернатор.

Выставочная экспозиция в Государственном архиве области включает, в том числе, разделы "Начало и проведение специальной военной операции" и "Помощь новгородцев фронту. Волонтерство, восстановление новых территорий". Материалы дополнены видеоконтентом и информацией на интерактивных столах.

Выставка создана рабочей группой правительства Новгородской области, областным Государственным архивом новейшей истории при участии партнеров.